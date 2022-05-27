Кемерово, 27 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Бековском сельском Доме культуры Беловского муниципального округа Кузбасса сегодня, 27 мая, прошёл областной семинар-практикум по национальным видам спорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Минкультуры Кемеровской области На семинаре-практикуме по национальным видам спорта в Кузбассе

«В нашем регионе спортивные игры и состязания заняли важную нишу в проведении праздников и фестивалей, они являются важной составляющей возрождения и пропаганды национальных видов спорта. А также пользуются большой популярностью среди представителей разных национальностей и гостей региона», — прокомментировал министр культуры и национальной политики области Анна Юдина.

Участники мероприятия побывали на мастер-классах по борьбе куреш, тебек, камчи, стрельбе из лука и перетягиванию палки.