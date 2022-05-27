Самара, 27 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Работы по подготовке пляжей в городе Самаре к купальному сезону намерены закончить до 15 июня. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Пляж

Сообщается, что по мере снижения уровня воды в акватории Волги в Самаре начались работы в рамках подготовки городских пляжей к новому купальному сезону. Ранее на береговой зоне проходили работы по уборке мусора.

Отмечается, что сейчас на пляжи, протяженность которых составила более четырех километров, завозится песок, который был просеян, очищен от крупных фракций камня и мусора. В 2022 году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет около 18 тысяч тонн.

Сообщается, что на пляжах планируют смонтировать специализированное оборудование. Всего планируется установить порядка 1,2 тысяч единиц пляжного оборудования, в том числе детское.