Омск, 27 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Памятник Петру I появился в Омске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Пресс-центр администрации Омска Памятник Петру I в Омске

9 июня 2022 года исполнится 350 лет со дня рождения Петра I. 27 мая в столице Омской области в историко-культурном комплексе «Омская крепость» открыли памятник императору Петру Великому. Скульптор — Сергей Полегаев. От идеи до реального воплощения прошло четыре месяца.

«Неслучайно местом для установки скульптуры выбрана «Омская крепость». Эта территория трансформируется из прогулочной зоны в серьёзный образовательный проект. Для подрастающего поколения очень важно знать и помнить историю своей страны, своего города», — отметил на открытии мэр Омска Сергей Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области за десять лет отреставрировали более ста памятников истории.

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