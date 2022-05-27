Сеул, , 12:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи будет углублять партнерские отношения со странами Юго-Восточной Азии для решения общих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также расширять сотрудничество в рамках экономической структуры США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чина.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 27 мая в ходе встречи с десятью послами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По его словам, администрация Юн Сок Ёля планирует укреплять «стратегическое сотрудничество» с членами АСЕАН в таких областях, как экономика, безопасность, здравоохранения и технологии.

Он добавил, что Сеул надеется на более тесные связи со странами АСЕАН в рамках Индо-Тихоокеанского экономического механизма.