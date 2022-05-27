Сеул, 27 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи будет углублять партнерские отношения со странами Юго-Восточной Азии для решения общих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также расширять сотрудничество в рамках экономической структуры США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чина.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 27 мая в ходе встречи с десятью послами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По его словам, администрация Юн Сок Ёля планирует укреплять «стратегическое сотрудничество» с членами АСЕАН в таких областях, как экономика, безопасность, здравоохранения и технологии.

Он добавил, что Сеул надеется на более тесные связи со странами АСЕАН в рамках Индо-Тихоокеанского экономического механизма.