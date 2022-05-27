Москва, , 12:38 — REGNUM Казахстанский хип-хоп-исполнитель «Масло черного тмина" (Айдын Нуралин) выступит в Москве впервые с момента его перформанса в октябре 2018 года. Об этом информирует портал Lenta.ru.

Рэпер «Масло черного тмина» Скриншот YouTube

Согласно информации источника, 16 июня в Москве состоится открытие новой концертной площадки Summer Stage на месте шарикоподшипникового завода. «Масло черного тмина» стал одним из участников первой волны артистов, которые выступят на сцене Summer Stage. В их числе Tesla Boy, «Свидание», Вячеслав Бутусов и «Куртки Кобейна».

Последний на данный момент релиз «Масло черного тмина» состоялся осенью, когда казахстанский рэпер представил сингл Lts. Зимой артист выложил клип на трек «Иконы».

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