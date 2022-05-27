Йошкар-Ола, 27 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Марий Эл подтвердили 44 608 случаев заражения коронавирусом, из них три — за сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

По состоянию на 27 мая, выздоровел всего 43 441 житель республики, за сутки выписаны десять человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 1087 жителей республики, за минувшие сутки умерших нет.

За прошлый день с коронавирусом в госпитали Марий Эл поступили три пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мире с начала пандемии подтверждено 6 283 119 случаев смерти от коронавируса.

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