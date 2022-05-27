Нью-Дели, 27 мая 2022, 12:44 — REGNUM Индийские власти не собираются ограничивать экспорт риса, запасов в стране хватит для зарубежных поставок. Об этом газета Times of India сообщает 27 мая со ссылкой на правительственные источники.
На данном этапе вопрос об ограничении поставок риса за рубеж не ставится вовсе, подчеркнули собеседники издания. Рис продолжает идти за рубеж, при этом так дёшево — $350-354 за тонну — он не стоил больше пяти лет.
«У нас более чем достаточные запасы риса и нет никаких опасений относительно его экспорта и обеспечения внутренних нужд», — сказал один из источников.
Прошлый сельскохозяйственный год принёс Индии рекордный урожай риса — 129,66 млн тонн по сравнению с 121,1 млн тонн годом ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии ограничили продажу за рубеж пшеницы и сахара. Из-за этого возникли опасения, что ограничат и экспорт риса.
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