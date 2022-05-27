Нью-Дели, 27 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Индийские власти не собираются ограничивать экспорт риса, запасов в стране хватит для зарубежных поставок. Об этом газета Times of India сообщает 27 мая со ссылкой на правительственные источники.

(сс) Pille-Riin Priske Рис

На данном этапе вопрос об ограничении поставок риса за рубеж не ставится вовсе, подчеркнули собеседники издания. Рис продолжает идти за рубеж, при этом так дёшево — $350-354 за тонну — он не стоил больше пяти лет.

«У нас более чем достаточные запасы риса и нет никаких опасений относительно его экспорта и обеспечения внутренних нужд», — сказал один из источников.

Прошлый сельскохозяйственный год принёс Индии рекордный урожай риса — 129,66 млн тонн по сравнению с 121,1 млн тонн годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии ограничили продажу за рубеж пшеницы и сахара. Из-за этого возникли опасения, что ограничат и экспорт риса.

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