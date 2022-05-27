Донецк, , 12:34 — REGNUM Украинские боевики менее, чем за пять минут обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так, обстрел со стороны ВФУ был зафиксирован в 11:36 со стороны населённого пункта Новолуганское по посёлку Гольмовский. Всего было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Через три минуты девять снарядов калибра 152 мм было выпущено по населённому пункту Доломитное. В 11:40 обстрелу подвергся населённый пункт Железная Балка. Украинские боевики выпустили по нему восемь мин калибра 82 мм.

Читайте также: Украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Гольмовский уже дважды за 27 мая становился мишенью для украинских военных.