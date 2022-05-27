Тосно, Ленинградская область, 27 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области разыскивается приезжий мужчина, который несколько раз ударил ножом в живот несовершеннолетнего поклонника своей бывшей супруги, сообщили 27 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож, кровь

Сообщение о том, что в доме на Комсомольской улице поселка Красный Бор Тосненского района Ленобласти тяжело ранен 17-летний подросток, поступило в полицию 26 мая около 07:50 мск. Прибывшим на место полицейским 19-летняя девушка рассказала, что ее несовершеннолетнего поклонника ранил 23-летний бывший супруг, гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

«Мигрант приревновал молодого человека к бывшей супруге и несколько раз ударил его ножом в живот, после чего убежал, — рассказали в ведомстве. — Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован и помещен в реанимацию».

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.