Чебоксары, 27 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В больницы Чувашии за минувший день госпитализировали с коронавирусом 31 пациента. Об этом 27 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

По состоянию на 27 мая, в республике с начала пандемии зарегистрировали 79 827 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 44 — за сутки.

Выздоровели 74 402 ковид-пациента, из них 26 мая выписаны 84 человека.

От ковида в республике всего скончались 4636 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, новая мощная волна коронавируса может не накрыть Россию в свете мутации самого штамма.

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