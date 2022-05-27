Липецк, , 12:30 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

27 мая выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 194 случая заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 574 человека выписаны, в том числе 83 — за последние сутки.

За весь период скончались 3760 человек. Подтвержден один новый летальный случай.