Джакарта, , 12:30 — REGNUM По данным посольства Великобритании в Индонезии, британское правительство предлагает новую стратегию международного развития для стран Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Во все более геополитическом мире мы должны использовать развитие как важную часть нашей внешней политики», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Наша стратегия будет углублять экономические связи, связи в области безопасности и развития во всем мире, обеспечивая при этом занятость и экономический рост в Великобритании и странах-партнерах», — заявила Лиз Трасс.

Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что новая стратегия будет больше ориентирована на международное развитие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Великобритания также выделила средства в размере трех миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих трех лет, чтобы помочь отреагировать на глобальный кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Западной Явы Ридван Камил прибыл в Швейцарию утром 27 мая после того, как получил известие о том, что его сын пропал во время купания в реке.

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