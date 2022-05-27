Кишинёв, 27 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии проведёт 29 мая в Кишинёве протестный митинг, на который приглашает представителей всех политических сил, которые не согласны с действиями властей. Сообщение об этом распространяет пресс-служба ПСРМ.

OpenClipart-Vectors Протест

Акция объявляется «без партийных знамён». Микрофон обещают предоставить всем, вне зависимости от партийной принадлежности.

«Все желающие смогут публично выразить своё несогласие с антисоциальной политикой действующей власти, с её стремлением искоренить всяческое инакомыслие, подавить конституционные права граждан, включая право на свободу слова и мнения», — говорится в сообщении.

Напомним, почётного председателя ПСРМ, экс-президента Молдавии Игоря Додона обвинили в «коррупции» и «измене родине» и отправили под домашний арест. Он заявил, что это реакция властей на резко ухудшающееся экономическое положение в стране. Додон также призывает менять власть в Молдавии, пока не поздно.