Донецк, , 12:28 — REGNUM Украинские боевики в течение пяти минут обстреляли из артиллерии населенные пункты Еленовка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Еленовки со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 11:50 киевские боевики подвергли обстрелу Озеряновку, выпустив по ней шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с беспрецедентной русофобией стран Запада сохранится в течение долгого времени.