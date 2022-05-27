Воронеж, , 12:28 — REGNUM Не менее 15 деревьев упали из-за сильного ветра в Воронеже 26 мая. Столько заявок получила единая дежурная диспетчерская служба города.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным городской службы спасения, на утро 27 мая убрано семь деревьев. Так, на улице Обручева, 6, дерево упало на крышу, на улице Мира, 2, — рядом с магазином, ещё два дерева упали в частном секторе, три дерева упали на автомобили на улицах Путилина, Хользунова, Моисеева, сообщило РИА «Воронеж».

По информации городского управления экологии, два дерева оказались сломаны в парке «Орлёнок»

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая и 27 мая на территории Воронежской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — по прогнозу, его порывы могут достигать 15−20 м/сек.