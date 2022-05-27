Воронеж, 27 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Не менее 15 деревьев упали из-за сильного ветра в Воронеже 26 мая. Столько заявок получила единая дежурная диспетчерская служба города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

По данным городской службы спасения, на утро 27 мая убрано семь деревьев. Так, на улице Обручева, 6, дерево упало на крышу, на улице Мира, 2, — рядом с магазином, ещё два дерева упали в частном секторе, три дерева упали на автомобили на улицах Путилина, Хользунова, Моисеева, сообщило РИА «Воронеж».

По информации городского управления экологии, два дерева оказались сломаны в парке «Орлёнок»

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая и 27 мая на территории Воронежской области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — по прогнозу, его порывы могут достигать 15−20 м/сек.