Москва, 27 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, заявил 27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий — от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве», — заявил Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов при МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что ситуация с беспрецедентной русофобией стран Запада сохранится в течение долгого времени.

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