Калуга, 27 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Редкие виды животных, впервые обнаруженные в Калужской области, будут включены в третье издание региональной Красной книги, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Гнездо

Калужские биологи Александр Шмытов, Дмитрий Хвалецкий, Сергей Алексеев, Юрий Галченков и Виктор Алексанов на заседании областной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира рассказали о результатах исследований живой природы. Так, на территории памятника природы «Тарусский луг» было обнаружено краснокнижное растение крестовник эруколистный. Последний раз его регистрировали в области в середине прошлого века. Благодаря планомерным исследованиям фауны появились новые данные о редких беспозвоночных животных. Были обнаружены два новых вида муравьев. В Спас-Деменском районе на Малом Игнатовском болоте обитает черноголовый муравей, а в национальном парке «Угра» — четырехточечный муравей. В последние два года в регионе удалось найти новые виды жуков. В их числе — ризодес бороздчатый, ляйстус черный, стафилин широкий, щелкун ржаво-красный. Среди орнитологических находок — гнездование скопы, новые места обитания черного аиста, лебедя-шипуна и черноголовой чайки.

В рамках заседания комиссия обсудила подготовку издания второго тома Черной книги области, посвященного чужеродным для природы региона животным. В него планируется включить девять видов животных, среди которых — енотовидная собака, американская норка, ротан, кавказский слизень, ясеневая златка. Наблюдения будут проводиться за пятнистыми оленями и несколькими видами усачей и моллюсков. Выпустить сборник планируется в конце 2022 года.