Казань, 27 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 139 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 142 человека. В ковид-стационары доставили за минувший день 66 пациентов, сообщает 27 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 149 579 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 710 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 140 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России среди заразивших коронавирусной инфекцией 97,2% приходится на долю штамма «Омикрон».

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