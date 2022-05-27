Амман, , 12:33 — REGNUM В Ассоциации защитников прав потребителей Иордании заявили о начале бойкота против производителей курятины и столовых яиц из-за резкого роста цен на продукцию. Об этом 27 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Куры skeeze

По данным журналистов, из-за повышения цен на корма мясо птицы в Иордании за неделю подорожало более чем на 100%. По состоянию на конец мая, цена мяса курицы достигла $3,5 за один килограмм.

Защитники прав потребителей запустили в социальных сетях хэштег #Chicken_boycott. Организаторы акции требуют от правительства Иордании повлиять на рост цен, поскольку курятина является единственным доступным мясом для беднейших слоёв населения страны.