Берлин, 27 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Германия и США усилят сотрудничество в сферах энергетики и климата. Соглашение об этом подписали 27 мая в Берлине министр экономики ФРГ Роберт Хабек и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Соглашение включает три основных пункта. Это принятие мер по защите окружающей среды и достижению климатической нейтральности, развитие и применение технологий для достижения энергоперехода, а также поддержание энергобезопасности в третьих странах.

«Для перехода на новые источники нам нужны новые поставщики газа, чтобы мы как можно быстрее заменили газ водородом», — заявил Хабек.

По его словам, Германия и Европа смогут быть неуязвимыми «перед шантажом» российских поставщиков. Они ищут страны, которые помогут им обрести независимость.

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