Москва, 27 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Почти каждый пятый житель России (19%) считают Санкт-Петербургом красивым городом, говоря о нём такие хвалебные слова как «величие, восторг», «красота», «доброжелательные люди». Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Ассоциации с культурной столицей вызывают у 11% опрошенных. 9% при упоминании о Санкт-Петербурге видятся дожди и туман. С основателем города — Петром I и архитектурными памятниками ассоциируют по 7%.

Для 4% Санкт-Петербург — это город мостов, для 3% — белые ночи и Нева, для 3% Санкт-Петербург — это родной город. Северной столицей его назвали 3%. С Эрмитажем город ассоциируется у 2%.

Опрос проведён 18–20 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 395 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге объявлен многомиллионный тендер на реставрацию Троицкого собора, входящего в состав объекта культурного наследия «Александро-Невская Лавра».

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