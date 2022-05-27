Дахук, Ирак, , 12:31 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Турции захватили базу и склад боеприпасов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 27 мая сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление минобороны Турции.

Курды РПК

По последним данным, база была обнаружена в ходе спецоперации «Сжатый кулак», которая проводится в горных районах иракской провинции Дахук. Сообщается, что захваченные боеприпасы были вывезены турецкими военными, которые затем подорвали склад, оборудованный партизанами РПК в пещере.

«В зоне проведения операции «Сжатый кулак» наши вооружённые силы привели в негодность оборудованное в пещере и захватили оружие и боеприпасы, принадлежащие террористам. База была обнаружена ранее в ходе разведывательно-поисковых мероприятий», — говорится в заявлении минобороны Турции.