Петропавловск-Камчатский, , 12:24 — REGNUM На Камчатке в районе посёлка Термального вблизи нерестовой реки Карымшина с неработающего склада нефтепродуктов произошла утечка. На место происшествия после сообщений в СМИ и социальных сетях выехали специалисты краевого министерства природных ресурсов и экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в правительстве региона.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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При осмотре были обнаружены разливы нефтепродуктов на почве и в лужах. Выяснилось, что обвязка склада частично демонтирована. Это, вероятнее всего, и стало причиной протечки.

«При обследовании территории участка с применением квадрокоптера было установлено, что до основного русла реки Карымшина расстояние составляет более 200 метров, участок загрязнения расположен за границей водоохранной зоны реки Карымшина», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Юрков.

Материалы проверки переданы в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора и Камчатскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, Утечка нефти из-за разгерметизации трубопровода произошла в Саратовской области.