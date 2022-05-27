Красноярск, , 12:23 — REGNUM Полицейские города Зеленогорска Красноярского края установили личность матери, оставившей четырёхмесячного ребёнка одного в автомобиле. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в ГУ МВД по региону.

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26 мая в ходе мониторинга соцсетей полицейские увидели сообщение о том, что грудного ребёнка оставили одного в автомобиле. Одна из подписчиц группы в соцсети опубликовала фотографию машины и написала, что мать младенца ушла в магазин. Автор поста и другие пользователи подчеркнули, что в тот момент на улице было очень жарко и солнечно.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что оставившая ребёнка в машине мать — жительница Красноярска 1991 года рождения. Она приехала в Зеленогорск в гости к родственникам.

Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно, женщина заявила, что отошла в магазин ненадолго.

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