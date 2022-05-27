Пенза, 27 мая 2022, 12:22 — REGNUM В Пензенской области выявили за сутки 49 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек. В ковид-центры доставили 29 пациентов, сообщает 27 мая общероссийский оперативный штаб.
Всего по области зарегистрирован 186 641 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 180 206 пациентов, скончались 5893 человека, в том числе трое — за сутки.
ИА REGNUM напоминает, в России необходимо отказаться от использования зарубежных вакцин, поскольку в стране есть необходимые мощности для производства собственных прививок, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
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