Пенза, 27 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили за сутки 49 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек. В ковид-центры доставили 29 пациентов, сообщает 27 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрирован 186 641 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 180 206 пациентов, скончались 5893 человека, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в России необходимо отказаться от использования зарубежных вакцин, поскольку в стране есть необходимые мощности для производства собственных прививок, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

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