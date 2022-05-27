Давос, Швейцария, , 12:29 — REGNUM Топ-менеджеры в сфере блокчейна и криптовалют считают, что недавний обвал на рынке цифровых валют поможет избавиться от «плохих игроков», 27 мая сообщает CNBC.

Криптовалюты Namecoin

За последние несколько недель рынок криптовалют потерял миллиарды долларов, что было вызвано падением акций и крахом алгоритмического стейблкойна TerraUSD и связанного с ней токена Luna.

«Мы находимся на медвежьем рынке. И я думаю, это хорошо. Это хорошо, потому что это вычистит тех, кто был там по плохим причинам», — сказал CNBC генеральный директор Web3 Foundation Бертран Перес на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.

«На бычьих рынках, когда все вокруг растет… все думают только о том, как заработать состояние, а это… неправильный образ мышления», — добавил он.

Соучредитель блокчейн-компании Polygon Михайло Бьелич поддержал это мнение, назвав падение криптовалюты «необходимым».

"По моему личному мнению, рынок стал, может быть, немного иррациональным, или, может быть, немного безрассудным в какой-то мере. И когда наступают такие времена, обычно нужна коррекция, и в конце концов это оказывается полезным», — сказал Бьелич.

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