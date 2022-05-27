Донецк, 27 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Населённые пункты Еленовка и Озеряновка попали под обстрел украинских войск. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:45 с позиций в Новомихайловке обстреляна Еленовка. По населённому пункту выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

В 11:50 из Новгородского совершена атака по Озеряновке, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.