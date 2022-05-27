Курган, , 12:20 — REGNUM В Курганской области будут судить главу Притобольного района, обвиняемый в превышении должностных полномочий при приобретении квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Один из домов для детей-сирот в Курганской области Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Согласно материалам дела, являясь главой района в 2015–2017 годах, обвиняемый организовал приобретение восьми квартир в двух многоквартирных жилых домах в селе Глядянское Притобольного района. Данные квартиры были переданы для проживания по договорам социального найма сиротам. Однако в квартирах имелись недостатки, делающие их непригодными для проживания.

В результате действий обвиняемого бюджету был причинён ущерб в размере более 7,8 миллионов рублей. По факту возбуждено уголовное дело в отношении уже экс-руководителя районом по п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий»). В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

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