Саратов, 27 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 130 жителей. Госпитализированы за сутки 22 пациента, выписали 104 человека, сообщает 27 мая региональный оперативный штаб.

Больница

Всего по области с начала пандемии подтверждено 252 017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 583 человека.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 5961 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, для приема ковид-пациентов в саратовских больницах развернуты 434 койки.

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