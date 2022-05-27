Москва, , 12:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову продолжить работу на этом посту, если ему доверят это жители региона. Сегодня, 27 мая, глава Карелии в режиме видеоконференции доложил президенту о положении дел в Карелии. В ходе общения с главой государства Парфенчиков попросил оценить свою работу во главе республики.

Артур Парфенчиков Kremlin.ru

«В этом году истекает срок моих полномочий как главы Республики Карелия, поэтому для меня принципиально важна Ваша оценка проделанной работы, выполнения Ваших поручений и Ваше мнение о перспективах моей дальнейшей службы», — приводит слова Парфенчикова пресс-служба Кремля.

«Артур Олегович, ситуация была непростая в тот момент, когда Вы возглавили регион, республику. Действительно, тенденция положительная. Это совершенно очевидные вещи», — отреагировал Владимир Путин.

Он особо отметил рост валового регионального продукта Карелии и увеличение инвестиций в основной капитал.

«Я очень рассчитываю, что, опираясь на эти положительные тенденции, Вам удастся решать и те вопросы, которые решать нужно в первоочерёдном порядке», — добавил президент.

Среди таких задач он назвал поддержание рынка труда, сохранение стабильной ситуации за счёт инвестиций и улучшение ситуации в моногородах, проблема водоснабжения, очистки сточных вод, связанность региона.

«У меня здесь Ваши обращения на этот счёт, они будут направлены в соответствующие правительственные инстанции. Это касается и расселения аварийного жилья, касается аэропортной сети, третье у Вас там есть ещё обращение — они все будут направлены в Правительство. Я прошу Вас с коллегами из Правительства всё это проработать самым тщательным образом. И конечно, мы сделаем всё для того, чтобы Вас поддержать. Хочу Вам пожелать удачи», — заявил Владимир Путин.

Он высказал надежду, что опыт, который приобрел Артур Парфенчиков в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах его следующего срока в качестве главы республики.

«Спасибо огромное за доверие. Будем работать, Владимир Владимирович», — ответил глава Карелии.

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Артур Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в г. Петрозаводске. В 1987 году закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.

С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Республики Карелия, с 1988 года — следователем прокуратуры Олонецкого района Республики Карелия. С 1991 года — заместитель прокурора г. Сортавала Республики Карелия. В 1995–2000 годах работал заместителем прокурора г. Петрозаводска. С 2000 года - прокурор г. Петрозаводска.

С 2006 года занимал должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт — Петербургу — главного судебного пристава г. Санкт – Петербурга. В 2007 году назначен заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации. В 2008 году Указом Президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации.

15 февраля 2017 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия. 10 сентября 2017 года в Единый день голосования за Артура Парфенчикова отдали свои голоса 61,34% проголосовавших избирателей Республики Карелия. 25 сентября 2017 года вступил в должность Главы Республики Карелия.