Москва, 27 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В России происходит консолидация здоровых патриотических сил, заявил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания совета глав субъектов при МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, принципиально важно, что утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным внешнеполитический курс «опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения».

«Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов. По сути дела, в стране происходит консолидация здоровых патриотических сил», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.