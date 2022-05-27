Молдавия, 27 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Брюссель не считает, что уголовное преследование экс-президента Молдавии Игоря Додона имеет политическую подоплёку. Об этом в эфире молдавского телеканала TV8 заявил глава представительства Евросоюза в Кишинёве Янис Мажейкс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«На этом этапе в ЕС не видят, чтобы в деле присутствовала политическая составляющая или политический заказ», — сказал Мажейкс.

Он добавил, что в Евросоюзе считают недопустимым вмешательство со стороны внешних сил в процесс расследования. В то же время Брюссель будет «внимательно наблюдать» за тем, что касается дела Додона.

Напомним, 24 мая Додона задержали, а 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток. Бывшего президента обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Сам экс-президент называет дело «политическим заказом» со стороны властей под «кураторством США».