Нью-Йорк, США, , 12:15 — REGNUM Власти американского города Нью-Йорк намерены ввести в программу государственных школ занятия, посвященные вкладу граждан США азиатского происхождения в развитие страны, сообщает New York Post.

Такое решение власти приняли на фоне роста числа инцидентов насилия в отношении ньюйоркцев азиатского происхождения.

«Трагедия, когда наши дети умны в учебе, но не обладают эмоциональным интеллектом, и не развивают в полной мере личность того, кем они должны быть», — отметил мэр города Эрик Адамс на пресс-конференции.

«Это не образование — это роботизированная система, которая производит роботов», — добавил он. — Мы готовим ученых, умных будущих лидеров этого города и этой страны. Вот что это делает сегодня».

Управление учебной программы и обучения Министерства образования разработает междисциплинарные уроки для каждого класса, которые, по словам официальных лиц, будут освещать азиатско-американскую историю и культуру, а также повышать вовлеченность учащихся, которые теперь узнают себя в учебной программе. Эта программа будет включать в себя профессиональное развитие учителей, интегрирующих материал в их более широкие школьные уроки, а также новые ресурсы и книги.