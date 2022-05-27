Школьникам в Нью-Йорке расскажут о вкладе американцев-азиатов в историю США
Нью-Йорк, США, 27 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти американского города Нью-Йорк намерены ввести в программу государственных школ занятия, посвященные вкладу граждан США азиатского происхождения в развитие страны, сообщает New York Post.
Такое решение власти приняли на фоне роста числа инцидентов насилия в отношении ньюйоркцев азиатского происхождения.
Управление учебной программы и обучения Министерства образования разработает междисциплинарные уроки для каждого класса, которые, по словам официальных лиц, будут освещать азиатско-американскую историю и культуру, а также повышать вовлеченность учащихся, которые теперь узнают себя в учебной программе. Эта программа будет включать в себя профессиональное развитие учителей, интегрирующих материал в их более широкие школьные уроки, а также новые ресурсы и книги.