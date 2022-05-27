Донецк, 27 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по районам Донецка. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:30 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В 11:20 из населенного пункта Красногоровка выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Кировскому району Донецка.