Сеул, , 12:15 — REGNUM 27-28 мая в Южной Корее проходит досрочное голосование на региональных и парламентских выборах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Известно, что избиратели могут проголосовать с 06:00 до 18:00 по местному времени на 3551 избирательном участке.

Избиратели с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине могут проголосовать 28 мая с 18:30 до 20:00 по местному времени.

На региональных выборах избираются губернаторы провинций и мэры городов центрального подчинения, главы более мелких административных единиц, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования.

По состоянию на 18:00 27 мая досрочного голосования участки посетили 9,20% зарегистрированных избирателей.