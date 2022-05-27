* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:13 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали письменное послание, приписываемое лидеру движения мулле Хайбатулле Ахундзада, в котором он призвал «записать беседы с ним и использовать их как законы шариата». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что рекомендации были сделаны во время встречи Хайбатуллы Ахундзада с губернаторами и начальниками полиции уездов провинции Кандагар. Однако не было опубликовано никаких фотографий, видео или аудиозаписей встречи, которые бы свидетельствовали о присутствии на ней муллы Хайбатуллы.

Афганское государственное телевидение, вещающее под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовало серию инструкций и рекомендаций, приписываемых мулле Хебатулле Ахундзаде и состоящих из 21 статьи. Судя по всему, эти рекомендации были доведены до сведения губернаторов и начальников полиции на кандагарском совещании.

Во второй статье этой рекомендации мулла Хайбатулла призывает гражданских и военных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следовать его словам, как правилам шариата.

В других статьях от членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуется подчиняться «эмирам» движения, выполнять все приказы и доводить слова лидера группы всем уездным чиновникам и населению.

В рекомендации говорится, что если в каком-либо уезде нет медресе, необходимо его создать. В сообщении также содержится призыв к членам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начать занятия по религии у себя дома.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что их лидер призвал членов движения воздерживаться от использования смартфонов, принимать подношения и тратить деньги впустую.

Хотя с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане прошло более девяти месяцев и они выпустили ряд советов и инструкций, приписываемых Хайбатулле Ахундзада, лидер группы ни разу не появился перед СМИ или населением. Также за этот период не было опубликовано ни одного нового видео или фото человека, которого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют своим лидером.