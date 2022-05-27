Уфа, 27 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. IV Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022» состоится башкирском городе Сибай с 2 по 4 июня 2022 года. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Анна Красноперова Инвестиции

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Ожидается, что в этом мероприятии примут участие порядка полутора тысяч гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран.

Участники форума намерены обсудить вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития внутреннего туризма и моногородов, цифровизацию городской среды и решение экологических проблем. В рамках сабантуя состоится пленарное заседание «AntiSanction REGIONS: новая экономическая реальность».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что осенью 2021 года в Сибае состоялся третий всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021».