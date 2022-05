Лондон, , 12:09 — REGNUM Алан Уайт, барабанщик групп Yes, Plastic Ono Band и участник бэнда Джорджа Харрисона, скончался на 72-м году жизни. Об этом 26 мая информирует портал Louder Than War.

Алан Уайт, барабанщик Скриншот Instagram*

Уайт, рожденный в июне 1949 года, начал играть на барабанной установке в 12 лет. В 1960-х годах начал свой карьерный путь с таких групп, как The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury и Bell And Arc.

В преддверии распада The Beatles Джон Леннон пригласил Уайта в качестве основного барабанщика его группы Plastic Ono Band, дуэта Леннона и его супруги Йоко Оно. После этого участвовал в записи альбома Леннона Imagine. Отметим, что на этом его сотрудничество с экс-участниками The Beatles не закончилось: в 1970 году был вовлечен в запись сольного альбома Джорджа Харрисона All Might Pass.

