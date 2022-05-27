Москва, 27 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время в Афганистане может резко ухудшиться продовольственная ситуация. Об этом 27 мая в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике в Душанбе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

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«По имеющимся данным, из более чем 40 миллионов населения примерно 95% сегодня испытывает дефицит продуктов питания, а около 55% — страдают от голода», — подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что такое положение дел может негативно повлиять на миграционную обстановку в стране и привести к её серьёзному ухудшению. Секретарь Совбеза РФ напомнил, что после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 году начался массовый отток граждан страны за рубеж.

«Только по официальным данным ООН, количество беженцев в 2021 году составило 2,6 миллиона человек», — уточнил Патрушев.

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По его словам, если обстановка в Афганистане продолжит ухудшаться, эти цифры многократно возрастут. При этом есть риск того, что беженцы двинутся не только в сторону Ирана и Пакистана, которые сейчас принимают более 80% мигрантов, но и в государства Центральной Азии.

«Это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле», — сказал секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет серьёзную угрозу для будущего Афганистана и региона, и что «нынешнее афганское правительство несёт ответственность за поддержание безопасности в стране».