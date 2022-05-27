Оренбург, , 12:07 — REGNUM В Оренбурге создан первый в России мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей. Его открытие состоялось сегодня, 27 мая, сообщили в пресс- служба администрации города.

Дом-музей Ростроповичей пресс-служба администрации Оренбурга

«Яркие страницы истории этой знаменитой семьи тесно связаны с Оренбургом, и потому перед музеем стоят важные, востребованные задачи — бережно хранить память о выдающихся российских музыкантах и ваших земляках Леопольде и Мстиславе Ростроповичах, изучать и популяризировать их богатое творческое наследие и огромный вклад в развитие мировой культуры», — говорится в приветствии президента России Владимира Путина.

Глава государства выразил уверенность, что музей станет настоящей достопримечательностью Оренбурга, излюбленным местом проведения литературных и музыкальных фестивалей, научных форумов, лекций и экскурсий.

В доме-музее Ростроповичей пресс-служба администрации Оренбурга

Стоит отметить, музейный комплекс включает жилой дом, мастерские и каретник. В музее представлено более 200 уникальных экспонатов: личные вещи, письма, инструменты, партитуры. Воссоздан уникальный интерьер, где каждая вещь связана с историей нескольких поколений семьи Ростроповичей. В создании уникального музейного комплекса участвовала дочь маэстро Ольга Мстиславовна.

В доме по ул. Зиминской Ростроповичи жили в тяжёлые годы (1941-1943) эвакуации в период Великой Отечественной войны. Судьба величайшего музыканта современности тесно связана с Оренбургом. Город является родиной матери, деда и прадеда Мстислава Ростроповича. Здесь родители — Леопольд Витольдович и Софья Николаевна Федотова создали семью.

В доме-музее Ростроповичей пресс-служба администрации Оренбурга

Добавим, в Оренбурге проходят торжества, посвященные 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. Среди почётных гостей, прибывших в Оренбург почтить память маэстро, — советник президента России Владимир Толстой, директор Государственного мемориального и природного заповедника Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная поляна» Екатерина Толстая, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Главным событием торжеств стало открытие мемориального дома-музея семьи Ростроповичей. Городскую усадьбу капитально отреставрировали к памятной дате.