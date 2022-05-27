Таганрог, Ростовская область, 27 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Выставку «Великий властелин судьбы», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I, открыли в Таганрогском художественной музее (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Таганрогский залив

В экспозиции представлено более 70 произведений, созданных в разные периоды отечественными и зарубежными мастерами. Зрители могут увидеть живопись, графику и скульптуру. На выставке представлены полотна выдающихся живописцев Василия Сурикова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области к 350-летию со дня рождения Петра I подготовлено более 450 мероприятий. В частности, в Таганроге установят памятный знак «Троицкая крепость на Таган Роге».

Стоит отметить, что Таганрог ещё называют старшим братом Санкт-Петербурга. Город был основан на Таганьем Роге Петром I в 1698 году — на пять лет раньше города на Неве. Застройка Таганрога схожа по своей структуре с северной столицей.