Севастополь, 27 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Субсидии из федерального бюджета на общую сумму 19 млн рублей получат производители хлебобулочных изделий Севастополя, сообщила пресс-служба правительства города по итогам заседания 26 мая.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Деньги будут направлены в качестве компенсации части затрат на реализацию продукции и в целях сдерживания роста цен на хлеб. Главное условие получения субсидии — обязательство не повышать отпускные цены на продукцию.

Также правительство города утвердило порядок предоставления гранта «Агропрогресс». Мера поддержки предусмотрена для микропредприятий либо малых предприятий АПК. Производитель сельскохозяйственной продукции может получить безвозвратное государственное финансирование в размере до 20 млн рублей, но не более 25% затрат на реализацию своего проекта развития «Агропрогресс», 70% стоимости проекта должны обеспечиваться инвестиционным кредитом, 5% — собственным средствами предприятия.