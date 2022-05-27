Москва, , 12:05 — REGNUM Как и прежде на динамику криптовалют первостепенное внимание оказывает ситуация на глобальном рынке: инвесторы все также предпочитают не связываться с рискованными инструментами, будь то криптовалюты или акции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«В бюджетном управлении Конгресса США считают, что в 2023 году американская экономика вырастет лишь на 2,2%. Эта цифра меньше, чем 2,6%, достигнутые до пандемии в 2019 году.

Инвесторы пытаются просчитать реакцию ФРС на маячащую не так далеко рецесию, в том числе их интересуют действия регулятора по ужесточению монетарной политики, которое проводится с целью борьбы с инфляцией.

На данный момент на рынке ожидают увеличения процентной ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле, и на 25 базисных пунктов в сентябре. По сути, таким образом ФРС США изымает ликвидность с рынка, повышает стоимость долга и затрудняет проведение активных спекуляций.

Впрочем, уже сейчас ФРС удалось достигнуть довольно серьезных успехов: если сейчас темп роста продовольственных цен превышает 8%, то концу года инфляция может снизится до 4,8%, а в 2023 году — до 2,8%.

Иными словами, необходимость в дальнейшем агрессивном повышении ставки отпадет и до отметки в 3,5%, где ее ожидают на рынке, показатель может не добраться.

Уже сейчас подобные выводы способствуют некоему ослаблению доллара, который активно покупают с целью защиты от рисков, против остальных валют. Однако для начала полноценного восстановления интереса к рискованным инструментам потребуются более серьезные причины.

Тем более, рынок труда США и расходы на личное потребление американцев остаются слабыми, что свидетельствует о сохранении проблем в экономике. В таких условиях BTC способен подешеветь до $24 тысяч», — считает эксперт.

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