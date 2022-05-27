Москва, 27 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России 27 мая опубликовало кадры удара по объектам военной инфраструктуры Украины в районе города Артёмовск в Донецкой Народной Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

На кадрах в ходе спецоперации России на Украине высокоточные ракеты поражают объекты военной инфраструктуры Украины. В частности, уничтожено семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов скопления военной техники и живой силы противника.

Видео ракетных ударов записано при помощи беспилотных летательных аппаратов.