Ереван, 27 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Армении проведут массовый митинг 28 мая в Ереване. Об этом сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер парламента страны от блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Photolure Протесты в Ереване

«В 18:00 на площади Франции приглашаем на митинг «Всеармянское сопротивление». Нет усталости, нет отступлению! Мы идем к победе!», — написал Сагателян.

Он также сообщил, что параллельно этому митингу аналогичная акция в то же время пройдёт в Степанакерте. Кроме того, в тот же час из села Сардарапат Армавирской области, где находится мемориальный комплекс в честь победы армянских вооружённых формирований над турецкой армией в 1918 году, начнётся автопробег к площади Франции.

Напомним, в Ереване более месяца проходят акции протеста в различном формате, которые организовывают оппозиционные партии. Протестующие обвиняют премьер-министра республики Никола Пашиняна в ведении политики, которая противоречит интересам народов Армении и Нагорного Карабаха.